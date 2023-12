Laut BKA wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt neun Anschläge vereitelt. Dazu zählten 2011 ein geplanter Sprengstoffanschlag sowie ein geplantes Schusswaffenattentat, 2013 ein geplanter Sprengstoff- und Schusswaffenanschlag auf den Vorsitzenden der Partei pro NRW sowie 2016/2017 ein geplanter Sprengstoffanschlag gegen Bundeswehrsoldaten. 2018 konnten ein geplanter Anschlag mit Rizin in Köln sowie 2019/2020 mutmaßliche Vorbereitungen für Anschläge insbesondere gegen eine Einzelperson vereitelt werden. 2021 wurden den Angaben zufolge ein geplanter Schusswaffenanschlag in Duisburg oder im Raum Köln sowie ein geplanter Sprengstoffanschlag auf eine Synagoge in Hagen verhindert, 2023 die Planung eines Anschlags auf Personen in Deutschland mittels toxischer Substanzen wie Rizin oder Cyanid.