Der 16-Jährige war am vergangenen Dienstag in Wittstock (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) festgenommen worden. Das Amtsgericht Neuruppin erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen ihn wegen des dringenden Tatverdachts, mit einem Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen im Internet einen Terroranschlag geplant und vorbereitet zu haben.