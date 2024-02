Extremismus Demo gegen rechts zum Jahrestag des Anschlags in Hanau

15. Februar 2024 | Quelle: dpa

Es soll in Hanau am vierten Jahrestag des Anschlags wieder unzählige Veranstaltungen am und rund um den 19. Februar geben. Bild: Bild: dpa

Die Erinnerung an den rassistischen Anschlag von Hanau vom 19. Februar 2020 sollte nach Ansicht des Hanauer Oberbürgermeisters Claus Kaminsky (SPD) ganz Deutschland Jahr für Jahr zu einer Standortbestimmung im Kampf gegen Rechtsextremismus bringen. „Wir stehen im Kampf gegen rechts eher schlechter da als am 19. Februar 2020”, sagte er. „Die gute Nachricht ist: Wir sehen bei den bundesweiten Demonstrationen, dass viele Menschen dagegen aufstehen.” Es werde in Hanau am vierten Jahrestag des Anschlags wieder unzählige Veranstaltungen am und rund um den 19. Februar geben.