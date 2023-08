Extremismus Denkmal für verfolgte Homosexuelle in Berlin attackiert

14. August 2023 | Quelle: dpa

Ein Kranz steht vor dem Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten. (Archivbild) Bild: Bild: dpa

Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin ist von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Tat sei bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden verübt worden, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Abend auf Anfrage.