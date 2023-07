Extremismus Hessens Innenminister: Hanau-Attentat nicht verhinderbar

Eine absolute Sicherheit vor solchen Attentaten werde es in freiheitlichen Demokratien „leider nicht geben”, sagte der CDU-Politiker im parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Wiesbaden zu dem Anschlag am 19. Februar 2020. Die Polizei habe keineswegs versagt, sondern „gute Arbeit gemacht”, auch wenn es „Fehler gegeben” habe.