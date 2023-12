Extremismus Jede dritte Jüdische Gemeinde meldet antisemitische Taten

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

«Das sind erschütternde Berichte», sagt Zentralratspräsident Josef Schuster. Bild: Bild: dpa

Jede dritte jüdische Gemeinde in Deutschland hat einer Umfrage zufolge in den vergangenen Wochen antisemitische Taten wie Schmierereien und Beleidigungen verzeichnet. Unisono sei psychischer Druck über Drohanrufe und Drohmails angegeben worden, erklärte der Zentralrat der Juden am Mittwoch. „Das sind erschütternde Berichte”, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster.