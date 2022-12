Extremismus Klingbeil warnt vor Verharmlosung der „Reichsbürger”-Szene

14. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Bei der Razzia gegen die Reichsbürger-Szene wurden am vergangenen Mittwoch 25 Personen festgenommen. Bild: Bild: dpa

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat davor gewarnt, die sogenannte Reichsbürger-Szene zu unte rschätzen. „Man muss aufpassen, wo sich bestimmte Muster, Erklärungen, Narrative, Verteidigungslinien in die Gesellschaft einschleichen”, sagte Klingbeil am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz”.