Extremismus „Knockout 51”: Angeklagter wollte Schusswaffe drucken

21. August 2023 | Quelle: dpa

Die vier Angeklagten sollen laut Anklage des Generalbundesanwalts die Eisenacher Neonazi-Kampfsportgruppe «Knockout 51» gegründet und dort Mitglieder gewesen sein. Bild: Bild: dpa

Jena (dpa) – Mindestens einer der Angeklagten im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Neonazi-Kampfgruppe „Knockout 51” hat laut Generalbundesanwaltschaft versucht, eine scharfe Schusswaffe mit einem 3D-Drucker herzustellen. Der Hauptangeklagte habe so zwischen Februar und April 2021 begonnen, die wesentlichen Teile einer Maschinenpistole zu produzieren, sagte ein Vertreter des Generalbundesanwalts am Montag zum Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht in Jena.