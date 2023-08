Extremismus „Knockout 51-Prozess”: Angeklagte schweigen zum Auftakt

21. August 2023 | Quelle: dpa

Polizisten stehen vor der Gaststätte «Bull's Eye». An einem Pfahl ist ein Aufkleber mit der Aufschrift «Nazi Kiez» zu sehen. Bild: Bild: dpa

Jena (dpa/th) – Zum Beginn des Prozesses gegen vier mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung „Knockout 51” haben die Angeklagten am Montag vor dem Oberlandesgericht in Jena geschwiegen. Der Verteidiger des Hauptangeklagten kündigte jedoch für kommenden Montag (28.8.) an, dass sich sein Mandant äußern wolle. Der Anwalt eines weiteren Angeklagten signalisierte für seinen Mandanten Interesse an einem Deal mit Gericht und Staatsanwaltschaft - was der Vertreter des Generalbundesanwalts ablehnte. „Ich sehe im Moment keinen Anlass und keinen Grund für ein Rechtsgespräch”, sagte er.