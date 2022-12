Extremismus Mutmaßliche „Reichsbürger” wollten Staat stürzen

07. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird eine Person von Polizisten aus einem Hubschrauber gebracht. Bild: Bild: dpa

In der Reichsbürgerszene soll sich eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereitet hat. Die Bundesanwaltschaft ließ am Mittwoch 25 Menschen in mehreren Bundesländern sowie in Italien und Österreich festnehmen, darunter eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und amtierende Richterin. Als ein Rädelsführer gilt der Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß aus Hessen.