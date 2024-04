Extremismus Mutmaßliches Mitglied der „Kaiserreichsgruppe“ angeklagt

08. April 2024 | Quelle: dpa

Reichsflaggen während einer Kundgebung (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

Sie wollten in russische Gewässer segeln und Präsident Putin um Hilfe bei einem Umsturz in Deutschland bitten. So steht es in der Anklage, die jetzt gegen einen Reichsbürger in Hamburg erhoben wurde.