Extremismus „NSU 2.0”-Prozess: Angeklagter weist Vorwürfe erneut zurück

17. November 2022 | Quelle: dpa

Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude. In dem Prozess muss sich ein Mann aus Berlin wegen Beleidigung, Bedrohung und Nötigung verantworten. Er ist der mutmaßliche Verfasser der NSU 2.0-Drohschreiben gegen Politikerinnen, Rechtsanwälte und Personen des öffentlichen Lebens. Bild: Bild: dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Im Prozess um die „NSU 2.0”-Drohschreiben hat der Angeklagte Alexander M. in seinem „letzten Wort” erneut alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Tatvorwürfe gegen ihn hätten sich in der Beweisaufnahme nicht bestätigt, sagte der 54-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht in Frankfurt. Er warf der Staatsanwaltschaft Lügen und Manipulationen vor, die keine Grundlage für eine Verurteilung seien. Die Ermittlergruppe wolle ihn mit ihren Ergebnissen „um jeden Preis fertigmachen” und die Polizei entlasten. Ob noch am Donnerstag das Urteil verkündet wird, war zunächst unklar.