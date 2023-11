Extremismus Razzia im mehreren Bundesländern bei Hamas und Samidoun

23. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Polizeibeamter steht bei einer Razzia in Berlin-Adlershof vor einem Gebäude. Bild: Bild: dpa

Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit dem Verbot der Terrororganisation Hamas und des internationalen Netzwerks Samidoun in Deutschland am Donnerstag mehrere Objekte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein durchsucht. Das teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit. Das Ministerium hatte Anfang November ein Betätigungsverbot für die Hamas und ein Vereinsverbot für Samidoun ausgesprochen.