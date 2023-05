Extremismus Rechtsextremistische Partei vor Schule in Brandenburg aktiv

05. Mai 2023 | Quelle: dpa

Mitglieder der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg mit Flaggen während einer Kundgebung (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Die Polizei ist mit Platzverweisen gegen Anhänger der rechtsextremistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg vor der Grund- und Oberschule in Burg im Spreewald vorgegangen. Ein Brief von Lehrkräften mit Schilderungen rechtsextremer Vorfälle an der Brandenburger Schule sorgt bundesweit für Aufsehen.