Extremismus Totengebet für Mevlüde Genç am Tatort des Solinger Anschlags

31. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Mevlüde Genc ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie stand für Toleranz und ein friedliches Miteinander zwischen den Kulturen. Bild: Bild: dpa

Am Tatort des rechtsextremen Brandanschlags von Solingen wird an diesem Dienstag ein Totengebet für Mevlüde Genç stattfinden. Dazu lädt die Ditib-Gemeinde ein, teilte die Stadt am Montag mit. Dafür soll ihr Sarg aufgebahrt werden, bevor er in die Türkei überführt wird.