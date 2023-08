Ähnliches hatte Haldenwang bereits nach dem ersten Teil der Parteiveranstaltung vor rund einer Woche gesagt. Er sprach davon, dass „diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien” geäußert hätten. Dagegen wehrte sich die Partei vor Gericht per Eilantrag und verlangte Unterlassung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz verpflichtete sich daraufhin in einer „Stillhaltezusage”, kritische Äußerungen während der AfD-Europawahlversammlung am vergangenen Wochenende zu unterlassen.