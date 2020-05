EY-Studie zu Direktinvestitionen US-Investoren ziehen sich aus Deutschland zurück

Die US-Konzerne sind zwar weiter die mit Abstand größten ausländischen Investoren in Deutschland. Allerdings birgt der Rückzug des wichtigsten Investitionstreibers zumindest ein Warnsignal. Immerhin kündigten die USA im Jahr 2019 beinahe fünfmal so viele Jobs in Deutschland an wie China, das in diesem Ranking mit knapp 4000 Jobs auf dem zweiten Platz liegt. Doch auch die neu angekündigten Jobs der US-Konzerne gingen 2019 nach jahrelangem Anstieg zurück. Die Bedeutung der US-Projekte für den Wirtschaftsstandort ist beispiellos: Die USA schieben mehr Projekte in Deutschland an als die Plätze sechs bis zehn im Ranking zusammen.