EZB-Geldpolitik: CDU-Politiker fordert Vetorecht der Bundesbank

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm die EZB gegen Kritik in Schutz und warnte in der Debatte über die Niedrigzinspolitik vor einer Dramatisierung. Das Zinsniveau müsse auch ins Verhältnis zur Preissteigerung gesetzt werden, sagte Merkel am Dienstag in Berlin auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates. „Der Realzins ist so schlecht nicht“. Angesichts der sehr, sehr geringen Inflation sei die Situation „nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick“ aussehe, sagte Merkel.