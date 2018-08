EZB-Nachfolge Merkel opfert Weidmann – und spielt ein gefährliches Spiel

Will Merkel also tatsächlich ihre Karten auf Brüssel statt auf Frankfurt setzen, so steht und fällt vieles mit dem Kandidaten. Bislang galt es als ausgemacht, dass der Deutsche mit den größten Chancen (und vielleicht den größten Ambitionen) Manfred Weber von der CSU ist. Weber sitzt seit 2004 im EU-Parlament, seit 2014 führt er die Europäische Volkspartei (EVP) an.