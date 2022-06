EZB unter Druck: „Wir laufen in Europa womöglich auf zweistellige Inflationsraten zu“

Würde ein „Exit light“ aus der expansiven Geldpolitik der EZB nicht die Inflationsrisiken weiter verschärfen?

In der Tat. Wir laufen in Europa gerade womöglich auf zweistellige Inflationsraten zu. In Deutschland wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit Zweitrundeneffekte über die Löhne geben. Fakt ist: Wenn wir die Inflation jetzt nicht bekämpfen, wird eine Korrektur später viel schmerzhafter sein. Die Geldpolitik hat deshalb gar keine Wahl: Sie muss ohne Rücksicht auf konjunkturelle Folgen die Zinsen erhöhen, damit sich die Inflationserwartungen nicht verfestigen. Man könnte auch sagen: Wenn wir die Inflation besiegen wollen, müssen wir eine Rezession aushalten. In der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte zum Beispiel ist bei einer so hohen Inflation und derart kräftigen Zinssteigerungen äußerst selten ein „soft landing“ gelungen.