F-35-Bomber in Deutschland „Bei einem Paketdienst würde man von einer Expresszustellung sprechen“

Der Bomber ist eine zentrale Waffe der Zeitenwende. Aber er braucht ein sehr spezielles Zuhause. In Windeseile entsteht in der Eifel am Fliegerhorst Büchel ein neuer Campus für den Kampfjet. 2027 sollen die ersten F-35 starten. Der Zeitplan ist so ehrgeizig, dass die Amerikaner die Baupläne der Deutschen unverblümt als „crazy“ bezeichneten. Ein Gespräch mit Bauleiter Oberst Thomas Langhammer darüber, ob das überhaupt schaffbar ist.