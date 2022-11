F35-Tarnkappenbomber Die Regierung will beim Bomber-Kauf keine Rücksicht auf die Industrie nehmen

Das Vorpreschen der Rüster ist dabei so etwas wie die Spitze eines Bergs aus Zweifeln, der sich angesichts der militärischen Zeitenwende von Kanzler Olaf Scholz seit Monaten aufbaut. Erst verfolgte eine zähe Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine die Bundesregierung, dann war man sich in der Ampel uneins über den Verwendungszweck des neuen Sondervermögens für die Bundeswehr. Schließlich scheint es auch nach dem mühsam abgerungenen Beschluss des neuen Geldtopfs zu zahlreichen Problemen zwischen dem Parlament, der Ministerin und ihrem eigenen Haus zu kommen. Jüngst rügte sogar der Bundesrechnungshof die Planungen des neuen Sondervermögens. Viele Projekte mussten erst einmal vertagt werden. Dazu kommen grassierende Infrastrukturprobleme an den Truppenstützpunkten, die sich so einfach nicht lösen lassen werden. Lässt man jetzt also auch noch die heimische Industrie links liegen?