Facebook-Verfahren: Kartellamtschef will bis in die letzte Instanz gehen

Mundt kündigte an, das Kartellamt werde seinerseits den Rechtsweg notfalls bis zur letzten Instanz ausschöpfen. Denn das Wettbewerbsverfahren gegen Facebook habe Signalcharakter für die gesamte Digitalwirtschaft.



„Unsere Auflagen bei Facebook kommen einer inneren Entflechtung gleich, sie wirken strukturell. Wir wollen an datenbasierten Geschäftsmodellen nicht rütteln. Aber wir haben der grenzenlosen Verwertung und Zusammenführung von Daten erstmals Grenzen gesetzt“, sagte Mundt der WirtschaftsWoche.



