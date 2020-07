Fachkräfte Mehr hochqualifizierte Zuwanderer mit Blauer Karte in Deutschland

24. Juli 2020

Mehr als 30.000 Nicht-EU-Ausländer sind im vergangenen Jahr mit Hilfe einer Blauen Karte in die Bundesrepublik gekommen. Am häufigsten ging die Aufenthaltserlaubnis an Inder.