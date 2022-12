Fachkräfteeinwanderung Was ausländische Fachkräfte nach Deutschland lockt – und dann wieder ausbremst

Nur: Die Bundesrepublik gilt unter hochqualifizierten ausländischen Fachkräften nicht unbedingt als Traumarbeitsplatz, wie das Expat-Netzwerk InterNations zusammengetragen hat: Deutschland landete – im Schnitt der fünf in der Rangliste vertretenen Städte Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main – gerade einmal auf Platz 42 von 50. Lieber lebten gut Ausgebildete, die ihre Heimatländer verlassen haben, zum Beispiel in Nairobi, Mexiko-Stadt und Omans Hauptstadt Maskat.



Lesen Sie auch: Warum ausländische Spitzenkräfte nicht nach Deutschland wollen



Dass eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums nun zu dem Ergebnis kommt, dass „Deutschland ein großer Pool hochmotivierter ausländischer Fachkräfte zur Verfügung steht“, hat also mit den Befragten zu tun: Die Teilnehmenden wurden über die Regierungswebseite „Make It In Germany“ und die Auslandsvertretungen gewonnen.