Fachkräftemangel Arbeit ohne Grenzen: Warum Start-ups auf Remote-Work setzen

Ob bei der Vorstellung der Start-up-Strategie am Mittwoch auch ein Kabinettsmitglied von SPD-Seite dabei sein wird, ist offenbar noch unklar – am Ende der Woche aber hat Scholz selbst einen seiner seltenen Digitaltermine im Programm: Der Kanzler will beim 50-jährigen Firmenjubiläum von SAP in der SAP-Arena in Mannheim eine zehnminütige Rede halten, es soll auch um Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit gehen.