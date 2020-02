Fachkräftemangel: „Die Bundesregierung war zu ängstlich“

Die Bundesregierung will so verhindern, dass Ungelernte einwandern und Sozialleistungen beantragen. Ist das falsch?

Nein. Nur hat die neue Regelung einen weiteren Effekt: Die beruflichen Bildungssysteme in anderen Ländern unterscheiden sich stark von unserer dualen Ausbildung. Selbst wenn die neuen Verfahren also friktionsfrei ablaufen sollten – und das muss sich erst zeigen – entgeht uns so weiter wesentliches Fachkräftepotenzial.



Warum?

Bislang sind bei Verfahren, bei denen Leute aus dem Ausland einen Antrag auf Anerkennung stellen, etwa 4000 bis 5000 Menschen im Jahr erfolgreich. Dass sich das plötzlich auf 100.000 oder mehr Einwanderer skalieren lässt, halte ich für illusorisch. Dummerweise brauchen wir aber einen ganz starken Anstieg bei Fachkräften aus Drittstaaten. Denn die Bewerber aus der EU, die seit der Finanzkrise viele offene Stellen in Deutschland übernommen haben, werden bereits weniger.