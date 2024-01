Fachkräftemangel „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich nur wenige ausländische Fachkräfte einbürgern lassen wollen“

Menschen können in Deutschland künftig schneller eingebürgert werden und dabei auch ihren ausländischen Pass behalten. Das hat der Deutsche Bundestag am Freitag entschieden. Damit werden Einbürgerungen schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren möglich, bei „besonderen Integrationsleistungen“ sogar nach drei Jahren – das können besonders gute Leistungen in Schule oder Beruf oder bürgerschaftliches Engagement sein. Kinder ausländischer Eltern bekommen künftig mit der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil hierzulande seit fünf Jahren rechtmäßig wohnt – bisher war das erst nach acht Jahren der Fall. Außerdem sollen künftig doppelte Staatsbürgerschaften möglich sein.