Fachkräftemangel: FDP-Fraktionschef Dürr hält 400.000 Einwanderer jährlich für nötig

Mit Blick auf die kommende Woche anstehende Orientierungsdebatte zur Impfpflicht im Bundestag verteidigte der Liberale zudem das Vorgehen der Ampel-Koalition. „Jede Impfpflicht ist ein Eingriff in die Freiheit. Eine mögliche Impfpflicht für 82 Millionen Menschen besitzt noch einmal ganz eine andere Dimension und muss noch sorgfältiger abgewogen werden“, sagte Dürr im WirtschaftsWoche-Interview. Es könne am Ende eine zeitlich begrenzte Pflicht geben oder eine nur für bestimmte Altersgruppen. Zudem könne es auch sein, dass die Omikron-Variante den Einstieg in eine endemische Lage markiere. Dann wäre eine allgemeine Impfpflicht möglicherweise obsolet. „Wir sollten das in Ruhe abwägen und nichts überstürzen“, so Dürr. „Stellen Sie sich doch kurz vor, wir würden jetzt eine Impfpflicht beschließen und dann bräuchten wir sie schon bald gar nicht mehr. Der Vertrauensschaden wäre enorm.“ Dürr selbst hat seine Entscheidung in er Frage noch nicht getroffen: „Ich weiß es noch nicht, weil da noch viele Fragen offen sind, die erst sorgfältig beantwortet werden müssen. Aber wenn es eine Pflicht geben sollte, dann möglichst ohne ein Impfregister und neue Bürokratie.“



