Fachkräftemangel Heil – Unternehmen müssen ältere Arbeitnehmer beschäftigen

Nach einer Insa-Umfrage für das Blatt wollen 62 Prozent der Befragten mit 63 Jahren oder früher in Rente gehen. Nur acht Prozent möchten bis 67 Jahre oder darüber hinaus arbeiten. 44 Prozent finden die Altersgrenze von 67 Jahren richtig. 41 Prozent sprechen sich für eine Absenkung des Renteneintrittsalters aus. Für die Erhebung wurden 1001 Personen am 16.12.2022 befragt.



Lesen Sie auch: Was ausländische Fachkräfte nach Deutschland lockt – und dann wieder ausbremst