Fachkräftemangel (Irreguläre) Migration: Ein Mittel gegen die Lücke am Arbeitsmarkt?

1,73 Millionen unbesetzte Stellen: So groß ist die Lücke auf dem deutschen Arbeitsmarkt, zeigen aktuelle Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Fachkräfte und Arbeitskräfte in Engpassberufen (etwa in der Gastronomie oder dem Handwerk) werden also dringend gebraucht. Politik, Wirtschaft und Fachleute sind sich einig: Die Lücke muss auch durch Zuwanderung geschlossen werden. Dabei soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz helfen, das seit Samstag nun schrittweise in Kraft tritt.