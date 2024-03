Fachkräftemangel Kliniken: Der Mangel an Studienplätzen ist nicht das Problem

Die DKG sieht darüber hinaus eine weitere Stellschraube, die aus Sicht des Verbandes bislang ungenutzt geblieben ist. Die stärkere Einbeziehung nichtärztlicher Berufe in die Patientenversorgung. Hier sei zwar eine Initiative angekündigt worden, so Gaß: „Ob daraus aber in dieser Legislaturperiode noch etwas wird, ist äußerst fraglich.“



Die Krankenhäuser machen aber auch deutlich, dass sie sich in der Problembeschreibung mit Lauterbach einig sind. Eine dauerhafte Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland sei jedenfalls nicht in ihrem Sinne. „Für den Anwerbungs- und Eingliederungsprozess fallen den Krankenhäusern teils hohe Kosten an“, sagt der DKG-Chef. Die eingesetzten Agenturen ließen sich ihre Dienste entsprechend vergüten, hinzu kämen Sprachkurse, Bürokratiekosten und unter Umständen zusätzliche Ausgaben wie Hilfe bei der Wohnungssuche.