Fachkräftemangel „Sanktionen verbessern die Integrationschancen“

Wie ließe sich das Dilemma lösen?

Für diese Menschen wäre eine starre Erhöhung der Grenze de facto eine Rentenkürzung. Das heißt: Für ein höheres Rentenalter brauchen wir auch ein Konzept, welche Tätigkeiten den Stärken von Älteren am besten gerecht werden, wie man sie dorthin qualifiziert und wie man frühzeitig ein systematisches Gesundheitsmanagement aufsetzt. Natürlich kann eine Gesellschaft auch entscheiden, dass sie überhaupt keine Heraufsetzung der Altersgrenze will. Dann muss sie aber die Konsequenzen in Form von künftigen Wohlstandsverlusten tragen.