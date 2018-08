Fachkräftemangel Ministerpräsident Kretschmann will dreistufiges Einwanderungsgesetz

Kretschmann regt daher an, „Arbeitsmigration sollte sich an den Bedürfnissen unserer Gesellschaft orientieren“. Beispielsweise in der Pflege gebe es einen großen Fachkräftemangel.



In diesem Zusammenhang spricht sich der baden-württembergische Ministerpräsident auch gegen die Abschiebung geduldeter Flüchtlinge mit einer Beschäftigung aus: „Es ergibt keinen Sinn, Menschen abzuschieben, die seit Jahren hier leben, Arbeit haben, Steuern zahlen.“