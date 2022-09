Fachkräftemangel: „Sanktionen verbessern die Integrationschancen“

Verliert Deutschland an Attraktivität?

Die demografischen Probleme sind in machen Staaten noch größer, etwa in Osteuropa. Zudem hat sich das Wohlstandsniveau in Ländern wie Polen im Vergleich zu den Neunzigerjahren stark verbessert, damit sinkt der wirtschaftliche Anreiz für Arbeitnehmer, ins Ausland zu gehen. Die Zuwanderer müssen also überwiegend von jenseits der EU kommen.