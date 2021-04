Fachkräftemangel Schafft den Girls' Day ab – und führt einen MINT-Month ein

Wenn es um Wissenschaft geht, widmet sich Angela Merkel (CDU) gerne Detailfragen. Etwa bei „Pamela“. Wie die denn nun genau funktioniert, will die Kanzlerin am Mittwoch von Hana, Clara und Silja wissen. Die drei Schülerinnen des Berliner Heinrich-Hertz-Gymnasiums erklären via Videoschalte, dass die kleine Maschine vor ihnen auf dem Tisch Aluminium- und Plastikdeckeln mithilfe Künstlicher Intelligenz sortiert, „Pamela“ ist dabei die Abkürzung für „Plastic Aluminium sorter with Machine Learning“. „Tolle Sache“, sagt Merkel am Ende „so etwas habe ich noch nicht gesehen gehabt.“ Die Mädchen winken.