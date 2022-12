Fachkräftemangel Städteranking: Wo viele Babyboomer auf besonders wenig Nachwuchs treffen

Denn rein statistisch könnte die Lücke in Dresden, München, Frankfurt, Köln und Hamburg verhältnismäßig glimpflich ausfallen. Am besten dürfte die boomende sächsische Landeshauptstadt mit dem Problem des fehlenden Nachwuchses zurechtkommen: Auf knapp 65.000 erwerbsfähige Dresdner im Alter zwischen 55 und 65 kommen rücken 60.400 Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren nach. Im Vergleich zu den anderen Städten liegt die Lücke nur bei 12 Prozent. In München, Frankfurt, Köln und Hamburg beträgt die statistische Lücke zwischen 15 und 20 Prozent, in Stuttgart und Bremen liegt sie bei gut 21 Prozent.