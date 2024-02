Fachkräftemangel „Uns fehlen die Hände und Köpfe“

Der Arbeits- und Fachkräftemangel droht in Deutschland nach Worten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zur zentralen Wachstumsbremse zu werden. Daher müsse man sich jetzt kümmern, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin zur Eröffnung eines eintägigen Fachkräfte-Kongresses der Bundesregierung mit Verbänden, Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen. In Deutschland gebe es 46 Millionen Erwerbstätige und damit so viele wie noch nie. „Also schon ein fleißiges Land“, sagte Heil. Bis 2035 seien aber sieben Millionen Arbeits- und Fachkräfte zu ersetzen. Erster Ansatzpunkt dafür sei die Ausbildung. Es gebe 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren ohne berufliche Erstausbildung. Es sei wichtig, jedem jungen Menschen die Chance für einen Berufseinstieg zu geben.