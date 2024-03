Fachkräftemangel Warten, bis der Arzt kommt: Warum mehr Medizinstudienplätze nicht reichen

So lange will man in den Krankenhäusern nicht warten. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG, hält die Forderung nach mehr Studienplätzen für zu kurz gegriffen. Ursache des Fachkräftemangels seien nicht in erster Linie fehlende Kapazitäten an den Hochschulen. Vielmehr müsse die Arbeitszeit des vorhandenen Personals von unnötiger Bürokratie befreit werden, die durchschnittlich drei bis vier Stunden pro Tag in Anspruch nehme.