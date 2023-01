Fachkräftemangel: Warum Zuwanderung ein Gewinn ist – in Zukunft noch mehr

Und noch etwas anderes sollten wir wissen. Die fehlenden Arbeitskräfte kosten uns allein in Deutschland in diesem Jahr rund 105 Milliarden US-Dollar. Summiert man die Kosten für die Top-20-Industrieländer, die vor ähnlichen demografischen Herausforderungen stehen auf, so landet man bei über einer Billion US-Dollar. Diese Zahl haben wir in unserer BCG-Studie „Migration Matters“ in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration der UN errechnet. Und das ist erst der Anfang. Würden wir so weitermachen wie bisher, dann hätten wir bis 2050 sogar neun Millionen offene Stellen. Denn bis dahin sind die Babyboomer in Rente. Die Zahlen sind klar. Dass wir so den momentanen Wohlstand nicht halten können, auch.