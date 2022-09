Fachkräftemangel Wie die Bundesregierung Ausbildungen attraktiver machen will

Simon Meinberg kennt beide Extreme. In Berlin, wo er seit 2019 eine Tischlerei mit dem hippen Namen Raumstation betreibt, erhält er jährlich 80 bis 100 Bewerbungen von jungen Menschen, die sich für einen Ausbildungsplatz interessieren. In Benneckenstein in Sachsen-Anhalt, wo der Tischlermeister im vergangenen Jahr zudem eine Stuhlfabrik übernommen hat, kamen gerade einmal zwei oder drei Bewerbungsschreiben an. Eine Ausbildung beginnt dort in diesem Jahr niemand.