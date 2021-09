Fachkräftemangel: „Wir haben uns mehrfach gefragt: Müssen wir woanders hin?“

Anders als Celonis, eine Ausgründung aus der TU München, hat Sevdesk seinen Sitz allerdings nicht an einem Start-up-Hotspot wie Berlin, München oder Hamburg, sondern in Offenburg: gerade einmal gut 61.000 Einwohner, badische Provinz, bekannt immerhin als Heimat des Medienkonzerns Burda. Es ist für Silberer daher eine ziemlich selbstbewusste Ansage, wenn er kundtut, in eineinhalb Jahren noch einmal 200 Menschen mehr beschäftigen zu wollen, seine Belegschaft also mehr als verdoppeln.



„Wie schwer oder wie leicht es Unternehmen fällt, passende Mitarbeiter zu finden, hängt unter anderem davon ab, wo das Unternehmen seinen Standort hat und welcher berufliche Abschluss vorausgesetzt wird.“

- KOFA-Studie 2/2018



Nur woher nehmen? Im Mai fehlten fast 270.000 qualifizierte Arbeitskräfte in Deutschland, schreiben Autoren des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln in einer Studie. Die bislang größte gemessene Fachkräftelücke habe es im September 2018 mit insgesamt etwa 490.000 fehlenden Personen gegeben. „Möglicherweise werden diese Werte bald schon wieder erreicht“, erwarten die Autoren.