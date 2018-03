Fachkräftemangel: Zahl unbesetzter Stellen im öffentlichen Dienst des Bundes steigt

Warnstreiks gab es in den vergangenen Tagen unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, in Jobcentern, Sparkassen, Kindertagesstätten, Stadtverwaltungen und Entsorgungsbetrieben. Außer den sechs Prozent mehr Geld fordern die Gewerkschaften, dass die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat steigen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte April anberaumt. In dem Tarifkonflikt geht es um die Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen, nicht bei den Bundesländern.