Lassen Sie uns über die konkrete Umsetzung von Fahrverboten sprechen. Im Vorfeld hatten Kritiker möglicher Fahrverbote angemahnt, es sei gar nicht möglich, sie durchzusetzen. Die Polizei müsste dafür Autofahrer anhalten und ihren Fahrzeugschein betrachten.

Es ist ein berechtigter Einwand, dass eine solche Regelung auch kontrollierbar sein muss. Allerdings glaube ich, dass das technisch problemlos machbar ist. Die LKW-Maut wird mit Kameratechnik und einer speziellen Software überwacht. Es steht nicht an jeder Autobahnzufahrt ein Polizist und winkt LKW-Fahrer heraus, um ihre Papiere zu kontrollieren. Entsprechende Technik könnten die Behörden auch für Dieselfahrverbote einsetzen. Nötig wäre lediglich eine Datenbank mit den Nummernschildern von den Fahrzeugen, die innerhalb der Zonen fahren dürfen. In einer solchen Datenbank könnten auch all die Fahrzeuge eingespeichert werden, für die eine Ausnahmegenehmigung gilt. Die Technik, die es dafür braucht, steckt heute in jedem Smartphone.