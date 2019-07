Fahrverbote: Berlin verhängt Diesel-Fahrverbote für Straßen in der Innenstadt

BerlinDiesel-Fahrer werden künftig auch in Berlin wegen der Stickoxid-Belastung (NOx) eine Reihe von Straßen in der Innenstadt umfahren müssen. Spätestens Anfang September werden auch in der Bundeshauptstadt Verbote umgesetzt, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Dienstag bekanntgab. Betroffen sind der Senatorin zufolge acht Straßenabschnitte mit einer Länge von knapp drei Kilometer.