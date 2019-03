Fahrverbote Koalition will Ausnahmen von Diesel-Fahrverboten ausdehnen

11. März 2019 , aktualisiert 11. März 2019, 14:43 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In einigen deutschen Städten gibt es Diesel-Fahrverbote schon, in vielen Kommunen drohen sie noch. Doch künftig müssen die Fahrverbote nicht in Stein gemeißelt sein.