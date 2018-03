Faktencheck: So viele Schulden machte Olaf Scholz als Hamburgs Bürgermeister wirklich

Was folgt aus all dem? Die thüringische Landesregierung will ein Schreiben an den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes aufsetzen, um auf die Problematik der Berechnungen hinweisen. Was eine gute Idee ist: Denn im Falle Thüringens wäre eine Erläuterung zu der Entwicklung des Schuldenstandes in der Pressemitteilung genauso hilfreich gewesen wie im Falle Hamburgs.