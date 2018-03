Fall Anis Amri: Italienische Polizei nimmt fünf Verdächtige im Fall Amri fest

Bei dem Anschlag am 19. Dezember 2016 steuerte Amri einen zuvor gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt, zwölf Menschen wurden getötet. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat. Amri flüchtete anschließend unter Nutzung falscher Papiere nach Italien, wo er vier Tage später bei einer Kontrolle in Mailand von Polizisten erschossen wurde.