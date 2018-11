Fall Khashoggi Bundesregierung stoppt alle Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

Zuvor hatte Außenminister Heiko Maas am Rande eines EU-Treffens in Brüssel gesagt, dass Deutschland 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren belegt. Die Betroffenen stünden mutmaßlich in Verbindung zu der Tat, sagte Maas. Der Schritt sei mit Großbritannien und Frankreich abgestimmt.