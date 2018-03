Dieselskandal: Staat entgehen angeblich 1,2 Milliarden Euro

Wie die Süddeutsche Zeitung zunächst berichtete, fand eine Studie im Auftrag der europäischen Grünen heraus, dass die Abgasaffäre europaweit einen beträchtlichen steuerlichen Schaden verursacht hat. In elf Mitgliedsstaaten, in denen mehr als 60 Prozent aller Autos in der Europäischen Union zugelassen sind, summierte sich der Steuerverlust auf mehr als elf Milliarden Euro im Jahr 2016. Für den Zeitraum 2010 bis 2016 führt die Studie einen Steuerausfall zwischen 40 und 50 Milliarden Euro in den elf Ländern, darunter Frankreich, Schweden, Großbritannien und Österreich, auf.